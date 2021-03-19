Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор: Темные судьбы» Capital Pictures / Scanpix / LETA

Арнольд Шварценеггер согласился возглавить человеческое сопротивление в случае атаки инопланетян на Землю. Актер сделал соответствующее заявление в твиттере. «Хочу поблагодарить людей за их веру в меня. Готов служить», — написал он.

Все это, разумеется, не просто так. В опросе телеканала Blaze приняли участие две тысячи жителей Великобритании. Им предлагали выбрать знаменитость, которой можно доверить звание защитника Земли от пришельцев.

В топ попали сразу несколько актеров, сражавшихся с инопланетянами в кино и сериалах. Среди них Уилл Смит («День независимости» и «Люди в черном»), Сигурни Уивер (четыре части «Чужого») и Дэвид Духовны с Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»). Но самым популярным выбором все равно стал Шварценеггер, ловко расправившийся с инопланетным охотником в фильме «Хищник».

А вот последнее место в топ-20 кандидатов в защитники Земли занял президент США Джо Байден. Видимо, потому что вместо инопланетян он победил Дональда Трампа на выборах в президенты США 2020 года. При этом сам Трамп оказался на восьмом месте в этом опросе (все же отыгрался за выборы!). В целом результаты Байдена хуже, чем у других политиков в этом списке: вице-президента США Камалы Харрис, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, первого министра Шотландии Николы Стерджен и автора документальных сериалов о природе Дэвида Аттенборо.

Полный список защитников Земли

Арнольд Шварценеггер Уилл Смит Дэвид Аттенборо Брюс Уиллис Том Круз Харрисон Форд Сигурни Уивер Дональд Трамп Джиллиан Андерсон Никола Стерджен Крис Пратт Борис Джонсон Пирс Морган (британский телеведущий) Уильям Шетнер (капитан Кирк из сериала «Звездный путь») Саймон Пегг Томми Ли Джонс Дэвид Духовны Мел Гибсон Камала Харрис