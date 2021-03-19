«Готов служить». Арнольд Шварценеггер принял на себя роль защитника Земли — и пообещал расправиться с инопланетянами
Арнольд Шварценеггер согласился возглавить человеческое сопротивление в случае атаки инопланетян на Землю. Актер сделал соответствующее заявление в твиттере. «Хочу поблагодарить людей за их веру в меня. Готов служить», — написал он.
Все это, разумеется, не просто так. В опросе телеканала Blaze приняли участие две тысячи жителей Великобритании. Им предлагали выбрать знаменитость, которой можно доверить звание защитника Земли от пришельцев.
В топ попали сразу несколько актеров, сражавшихся с инопланетянами в кино и сериалах. Среди них Уилл Смит («День независимости» и «Люди в черном»), Сигурни Уивер (четыре части «Чужого») и Дэвид Духовны с Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»). Но самым популярным выбором все равно стал Шварценеггер, ловко расправившийся с инопланетным охотником в фильме «Хищник».
А вот последнее место в топ-20 кандидатов в защитники Земли занял президент США Джо Байден. Видимо, потому что вместо инопланетян он победил Дональда Трампа на выборах в президенты США 2020 года. При этом сам Трамп оказался на восьмом месте в этом опросе (все же отыгрался за выборы!). В целом результаты Байдена хуже, чем у других политиков в этом списке: вице-президента США Камалы Харрис, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, первого министра Шотландии Николы Стерджен и автора документальных сериалов о природе Дэвида Аттенборо.
Полный список защитников Земли
- Арнольд Шварценеггер
- Уилл Смит
- Дэвид Аттенборо
- Брюс Уиллис
- Том Круз
- Харрисон Форд
- Сигурни Уивер
- Дональд Трамп
- Джиллиан Андерсон
- Никола Стерджен
- Крис Пратт
- Борис Джонсон
- Пирс Морган (британский телеведущий)
- Уильям Шетнер (капитан Кирк из сериала «Звездный путь»)
- Саймон Пегг
- Томми Ли Джонс
- Дэвид Духовны
- Мел Гибсон
- Камала Харрис