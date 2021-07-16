Военных обязали изучить статью Путина об Украине. Нет, это не новость ИА «Панорама»… хотя погодите-ка! Сайт сатирических новостей (снова) предсказал будущее

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Помните, Владимир Путин написал статью на 40 тысяч знаков (за 12 дней!) об Украине? Ну, там еще говорится, что русские и украинцы — один народ.

Так вот: в день выхода статьи сатирический сайт ИА «Панорама», который осознанно пишет фейковые новости, опубликовал такой твит:

Дальше события развивались стремительно — хоть и немного не уложились в заявленные 24 часа. 14 июля министр обороны прибыл в Ростов-на-Дону, а на следующий день обязал военных изучить статью Путина. Вот вам и фейковые новости! ИА «Панорама» на двое суток опередило государственное информагентство 💪🏻

Далее сотрудники «Панорамы» задались справедливым вопросом:

И выяснилось, что на самом деле волнует людей в твиттере.

Впрочем, у людей также появились опасения за будущее ИА «Панорама».

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