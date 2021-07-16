Военных обязали изучить статью Путина об Украине. Нет, это не новость ИА «Панорама»… хотя погодите-ка! Сайт сатирических новостей (снова) предсказал будущее
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Помните, Владимир Путин написал статью на 40 тысяч знаков (за 12 дней!) об Украине? Ну, там еще говорится, что русские и украинцы — один народ.
Так вот: в день выхода статьи сатирический сайт ИА «Панорама», который осознанно пишет фейковые новости, опубликовал такой твит:
Дальше события развивались стремительно — хоть и немного не уложились в заявленные 24 часа. 14 июля министр обороны прибыл в Ростов-на-Дону, а на следующий день обязал военных изучить статью Путина. Вот вам и фейковые новости! ИА «Панорама» на двое суток опередило государственное информагентство 💪🏻
Далее сотрудники «Панорамы» задались справедливым вопросом:
И выяснилось, что на самом деле волнует людей в твиттере.
Впрочем, у людей также появились опасения за будущее ИА «Панорама».