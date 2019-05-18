«Господи, опять!» Владимир Соловьев дважды за неделю процитировал пародийные новости сайта «Панорама» 🤷‍♂️

Журналист Владимир Соловьев выложил в твиттере ссылку на новость о том, что «Ельцин-центр» предоставил противникам храма святой Екатерины в Екатеринбурге палатки, полевые кухни и генераторы. Эту новость опубликовал сайт «Панорама», который называет себя «сатирическим изданием с 1822 года» и специализируется на фейковых новостях. Но Соловьев, кажется, не понял, что информация про Екатеринбург ложная. «Комментарии от „Ельцин-центра“ будут?», — поинтересовался он.

Вскоре журналист признал свою ошибку: он назвал новость «лажей от Панорамы» и удалил первый твит про нее. Когда телеведущему указали на то, что он на нее «купился», он ответил, что цель «Панорамы» — «сеять раздор».

Это был второй раз за неделю, когда Соловьев поделился фейковой новостью «Панорамы», приняв ее за реальную. 11 мая он опубликовал у себя в инстаграме пост о том, что в Париже на шествии «Бессмертного полка» гражданин Китая избил американца за отрицание победы СССР во Второй мировой войне. Позднее запись была удалена, но на скриншоте, который выложила «Панорама», видно, что Соловьев не поверил в новость до конца. «Кто-то может подтвердить эту историю?», — спросил он.

В своей записи Соловьев сослался на пост инстаграм-аккаунта life_russia. Когда же «Панорама» заявила, что журналист процитировал их новость, Соловьев возразил, что дал ссылку на другой сайт, и обвинил редакцию «Панорамы» во лжи и неумении читать. А также выложил ссылку на закон о фейковых новостях, посоветовав «учить матчасть».