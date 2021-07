Бельгийский художник с помощью искусственного интеллекта донимает депутатов, которые отвлекаются на телефоны От его работы кто-то в восторге, а кто-то в ужасе

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

К новостям о российских депутатах в рубрике «Шапито» вы, наверное, привыкли. А как насчет бельгийских? Тем более, что между парламентариями двух стран не так мало общего, как можно подумать.

Заседания парламента Фландрии транслируются в прямом эфире на ютьюбе. Они могут идти по четыре-пять часов — и за это время депутаты, конечно, успевают заскучать. А кто-то (о, ужас!) и вовсе отвлечься на телефон. Вот тут-то наступает время бельгийского художника Дриса Депуртера и его проекта The Flemish Scrollers.

Как только какой-нибудь политик посмотрит в телефон, он тут же получит твит (или комментарий в инстаграм) с коротким видео и просьбой быть внимательнее. Бам!

Здесь и далее все твиты написаны по одному образцу, так что переведем только первый:

«Дорогие Барт Соммерс и Ян Ямбон, пожалуйста, не отвлекайтесь и сосредоточьтесь»

Или вот так:

Никто не останется без внимания:

Работает проект с помощью технологий машинного обучения: алгоритм распознает в кадре телефоны и лица чиновников. Мнения по поводу работы Депуртера разделились. Один из комментаторов назвал ее «величайшей вещью на свете», а другой — «балаганом-антиутопией». Еще художника обвинили в том, что он таким образом вводит людей в заблуждение: в конце концов, депутаты могут делать в телефоне что-то полезное. И, конечно, спросили, законно ли вообще все это?

Но, возможно, работа и должна была вызвать такую реакцию. Сам Депуртер обозначает тему приватности как одну из ключевых в своем творчестве. Журналист издания The Next Web Томас Маколей в материале о The Flemish Scrollers пишет:

…От этого проекта у меня мурашки. Но я подозреваю, что в этом и смысл. Думаю, большинство из нас проверяли телефон во время встречи. Иногда ради того, чтобы бездумно залипнуть в соцсетях, но иногда и ради чего-то важного. Но постоянное наблюдение за сотрудниками — это не то, что я бы приветствовал.

Ну спасибо большое, мы вообще-то посмеяться хотели!

