Депутаты городского совета Улан-Удэ сняли рэп-обращение к школьникам на 1 сентября. В записи клипа поучаствовали Василий Цыремпилов, Владимир Ильин, Жаргал Цыбиков, Денис Гармаев и Василий Иванов. Депутаты зачитали под бит совместной песни Доктора Дре и Снупа Догга «The Next Episode».

В рэп-обращении, которое начинается со звука выстрела, участники клипа дают советы школьникам. Причем в начале песни они обещают «дать один совет», но на одном совете они, конечно же, не останавливаются. В общем, вот что можно почерпнуть из их песни:

«Чтобы ЕГЭ на отлично сдать, надо с первых дней учиться начинать»

«Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься»

«Не кури сигареты, не пей алкоголь — это не круто, это просто отстой»

«Круто — когда есть на полке награды с математической олимпиады»

Депутаты призвали школьников снимать видеоответы и пообещали вручить им приз за лучший клип.