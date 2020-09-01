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Новая версия «2048». Игра «Медузы», в которой можно почувствовать себя современным школьником и добиться всего Ну, или хотя бы накопить на мерседес, как у Моргенштерна

Давайте признаем: современные школьники — невероятные. Они уже в школе всего добиваются сами: становятся известными музыкантами, запускают стартапы, имеют миллионы подписчиков в социальных сетях. Ко Дню знаний мы переделали классическую головоломку «2048» — и приготовили новую игру, в которой вам нужно попытаться добиться всего. Начинаете с ластика, ко второму классу разживаетесь учебником, где-то там вас ждет мерседес (как у Моргенштерна) — и так далее, пока к выпускному не доберетесь до… Хе-хе, это секрет!

Правила игры простые: двигайте плитки в одну из четырех сторон, соединяя одинаковые символы. Сначала ластики, потом рюкзаки и так далее. Цель игры: добраться до самого последнего символа. Это сложно, главное — не сдаваться. Игра закончится в том случае, если на экране не останется пустых полей.

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