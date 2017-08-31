Пора вставать, в школу пора! Квест «Медузы» для всех, кто готовит детей к 1 сентября

Скоро 1 сентября — и около 15 миллионов детей в России отправится в школы, больше миллиона из них — первый раз. Для кого-то 1 сентября праздник, но для родителей — это всегда квест. Записаться на продленку, собрать все необходимые документы, получить медкарту, запомнить все, что сказали на родительском собрании, купить тетрадки в нужную клетку, собрать ребенка и, наконец, довести его до линейки и отправить в класс. Не сойти с ума и дожить до каникул. «Медуза» подготовила тренировочный квест и предлагает читателям проверить, насколько они подготовились к 1 сентября.