Депутат эстонской оппозиционной партии «Отечество» Тармо Круузимяэ устал ждать своей очереди, чтобы задать вопрос по поводу изменений климата, обсуждавшихся на заседании Рийгикогу (так называется местный парламент).

Ну а так как Круузимяэ работал из дома, то решил, что можно немного расслабиться: раздеться, прилечь, включить музыку, покурить электронную сигарету. Именно в этот момент и подошла его очередь задавать вопрос. Однако парламентарий почему-то не среагировал — и все коллеги увидели, чем он занимается на удаленке. Круузимяэ не понял (или не услышал), что коллеги обращаются именно к нему, и свой вопрос так и не задал: просто лежал, курил, смотрел в экран. Рубашку, соответственно, он тоже не надел.

«Это прелесть и беда удаленной работы, — заявил Круузимяэ в разговоре с эстонским изданием Kroonika. — Я считаю Рийгикогу очень важным органом. У меня случилось то, что называется shit happens [„дерьмо случается“]».

Парламентарий также пояснил, что никогда не позволял себе курить электронную сигарету на трибуне парламента или во время выступления перед коллегами. И, если бы он только знал, что подошла его очередь задавать вопрос, он непременно бы оделся, убрал сигарету — и выбрал более благоприятный для заседания фон, а не расслаблялся в кровати.

Фото в анонсе: Kamil S / Unsplash