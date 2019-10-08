Премьер-министр Дании рассказала депутатам историю дружбы слона и верблюда. Смеялся весь парламент

На одном из заседаний парламента Дании в октябре было очень весело — из-за цирковых слонов и одного верблюда. Нет, животные перед депутатами не выступали. Смех вызвал рассказ нового премьер-министра Метте Фредериксен о выкупе последних четырех слонов, вступающих в датских цирках.

В прошлом году Дания запретила использовать в цирках диких животных, включая слонов. Теперь правительство выкупает таких животных, чтобы обеспечить им достойную старость.

За последних четырех слонов из бюджета заплатили 11 миллионов датских крон (1,6 миллиона евро). Однако появились непредвиденные обстоятельства — выяснилось, что слониха Рамболин много лет дружит с верблюдом Али. В 2010 году они уже появились вместе в документальном фильме о цирке Даннеборга, где тогда жили, и с годами их отношения стали только крепче.

«Нам рассказали, что очень важно не разлучать Рамболин и Али. Вот почему нам пришлось взять и его», — рассказала депутатам премьер-министр и не сумела остаться серьезной. Вслед за премьер-министром засмеялся уже весь парламент.

Mette Frederiksen Grineflip TV-Uploads

В ближайшее время Али, Рамболин и еще трое слонов переедут на новое место — правительство бесплатно отдаст их в парк или зоопарк, который предложит наилучшие условия.

Кто заменит слонов в цирках В немецком цирке вместо животных выступают голограммы. На арене — слон, лошадь и гигантская рыба