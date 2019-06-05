Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
шапито
В немецком цирке вместо животных выступают голограммы. На арене — слон, лошадь и гигантская рыба
43 секунды
12:39, 5 июня 2019
Немецкий Цирк Ронкалли отказался от номеров с животными, хотя в Германии, в отличие от многих европейских стран, это
не под запретом
. Но слоны, лошади и даже рыбы все равно появляются на арене — в виде голограмм. Система, позволяющая зрителям с любого места видеть голограмму, обошлась более чем в полмиллиона евро, но затраты того стоили,
пишет
The Daily Mail. За год на представления Цирка Ронкалли было продано более 600 тысяч билетов, которые стоили от 29 до 70 евро. Защитники прав животных довольны, зрители — тоже.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам