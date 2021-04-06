Депутат Госдумы Дмитрий Ионин дал концерт в городе Реж (Свердловская область), куда приехал «помочь с программой благоустройства двора». Так получилось, что его приезд совпал с праздником — 50-летием дома, на которое позвали местных музыкантов. Ионов решил, что и сам своего рода музыкант, поэтому вышел на сцену и спел «Детство» Юрия Шатунова. Вот только сцены никакой не было: депутат выступал в грязи у, судя по ролику, старого гаража. При этом от подпевающих зрителей Ионова отделяла огромная лужа.

ИА УралИнформБюро

«Этот праздник не я организовывал, — рассказал депутат в беседе с „360“. — Старшая по дому предложила мне спеть. Спел. Люди довольны. Мы обнимались, фотографировались».

Самого Ионова не смутили ни грязь, ни лужи, ни снег. «Я и приехал туда, чтобы помочь людям с этими условиями разобраться, — пояснил он. — Мы организуем собрание. Я юридически помогаю его провести, как попасть в программу „Комфортная городская среда“. Я для этого и приехал. Спел еще, ну, бывает. Выходной день, праздник у людей. Почему не спеть, я не человек, что ли».