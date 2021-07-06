Роботы играют на синтезаторе гимн Татарстана и чокаются бокалами. Это не киберпанк, а выставка «Иннопром» в Екатеринбурге

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С 5 по 8 июля в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром» — уже в 11-й раз. Каждый год компании, приезжающие на выставку, стараются чем-то удивить. Например, футуристическим трамваем, который всем очень понравился — но вот производить его в итоге отказались.

«Иннопром» посещают статусные гости: в 2019 году в Екатеринбург заехал Владимир Путин (улицы города тогда резко похорошели), а в этом — премьер Михаил Мишустин. Чтобы, среди прочего, оценить мотоцикл Ducati и показать владение английским и итальянским языками.

Правда, пока Мишустин ходил между стендами, всем остальным посетителям выставки пришлось подождать. Немножко, так сказать, «poco poco».

Но что нам эти мотоциклы (хотя можно было увидеть и Lamborghini, и вертолет, и ретро-трамвай)? Ведь «Иннопром» — это же инновации! То есть роботы. Много роботов.

Например, робот, который играет на синтезаторе «Оду к радости», да и вообще имеет впечатляющий репертуар:

Или вот человекоподобный робот Алексей, который работает в МФЦ.

Стоп, погодите-ка, кажется мы его уже где-то видели!

А это что? Spot от Boston Dynamics? Как бы не так, это робот-собака от «Сколково»… сделанный в Китае.

Впрочем, кажется, безоговорочно лучшая разработка, представленная на выставке, — вот этот робот. Он умеет чокаться бокалами, и даже собутыльник ему совершенно ни к чему: прекрасно справляется и сам.

А этот робот, кажется, плевать хотел на законы робототехники, которые придумал фантаст Айзек Азимов. На месте гостей «Иннопрома» мы бы вели себя осторожнее.

Впрочем, ничего не говорит лучше об инновациях в промышленности, чем простые советские киянка и пила 💪🏻

Остается только догадываться, чем еще удивит нас «Иннопром» за оставшиеся два дня.

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