Робот AI-ваныч проверяет фрактальную теплицу и оценивает майнинг картошки: вышла новая серия «Русской кибердеревни»

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Студия birchpunk выпустила новый эпизод веб-сериала о фермере Николае, живущем в русской кибердеревне. Видео приурочено к церемонии вручения премий в области искусственного интеллекта AI Russia Awards, которая состоится 25 июня.

birchpunk

По сюжету, на ферму прилетает ревизор премии. Он должен проверить эффективность фрактальной теплицы Николая. Проверяющим оказывается роботом по кличке AI-ваныч: ему показывают киберберезки, умную теплицу для неевклидовских овощей вроде моркови Мебиуса и репы Шредингера, а также технологию майнинга картошки. А заканчивается все, уже по традиции, русской кибернародной песней — конечно, про роботов.

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