Робот AI-ваныч проверяет фрактальную теплицу и оценивает майнинг картошки: вышла новая серия «Русской кибердеревни»
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Студия birchpunk выпустила новый эпизод веб-сериала о фермере Николае, живущем в русской кибердеревне. Видео приурочено к церемонии вручения премий в области искусственного интеллекта AI Russia Awards, которая состоится 25 июня.
По сюжету, на ферму прилетает ревизор премии. Он должен проверить эффективность фрактальной теплицы Николая. Проверяющим оказывается роботом по кличке AI-ваныч: ему показывают киберберезки, умную теплицу для неевклидовских овощей вроде моркови Мебиуса и репы Шредингера, а также технологию майнинга картошки. А заканчивается все, уже по традиции, русской кибернародной песней — конечно, про роботов.