Студия Birchpunk, авторы ролика про русскую кибердеревню, выпустили новый короткометражный фильм — о путешествии по солнечной системе на русском космопоезде. В съемках поучаствовал блогер Евгений Баженов, он же BadComedian, сыгравший одного из пассажиров.

birchpunk

По сюжету, поезд следует до станции Церерск Сортировочная. Главная героиня ролика — проводница Аня, следящая за порядком в поезде. Она будит спящих в криобоковушках («Вам через три года выходить, говорю, просыпайтесь!»), следит за тем, чтобы пассажиры не брали с собой на борт инопланетные формы жизни (персонаж Баженова ее, конечно, не слушает), флиртует с дембельнувшимся космодесантником Петром и вместе с ремонтником дядей Толей устраняет проблемы с гравитацией.

Режиссером, как и в случае с «Русской кибердеревней», выступил Сергей Васильев, профессионально занимающийся видеопродакшеном. «Нам бы хотелось удивлять зрителя с каждой новой серией, экспериментировать над жанром, подачей — развивать вселенную, показывая ее с разных сторон и с точек зрения совершенно непохожих персонажей» — рассказал Васильев в интервью «Миру фантастики».

Режиссер подтвердил, что студия Birchpunk работает над продолжением истории фермера Николая из видео про русскую кибердеревню. «Это должна быть именно история — на одних только хохмах интерес не удержишь, уже с третьего-четвёртого ролика зритель пресытится, а потому должно быть полноценное развитие и сюжет, — заявил Васильев. — Будет хорошо, если зрители начнут скучать по персонажам — их возвращение на экраны будет восприниматься как событие, как встреча старого друга, который уезжал в тайгу и сидел без интернета».

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