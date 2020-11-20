Слышали русские кибернародные песни? А коров с QR-кодами видели? Нет? Тогда посмотрите короткометражку о фермере из Рязани, который уже сейчас живет в 2077 году

Режиссер и сценарист из Москвы Сергей Васильев, занимающийся видеопродакшеном, выпустил короткометражный фильм «Русская кибердеревня».

birchpunk

Ролик снят в жанре псевдодокументального фильма с использованием спецэффектов: главный герой, рязанский фермер Николай, гуляет по родному селу и рассказывает о жизни в футуристическом поселке. На фоне — коровы с QR-кодами, которых доят и кормят роботы производства «Izhevsk Dynamics».

«Govoryat, u nas plohie dorogi. Eto erunda. Nam oni voobsche ne nuzhny», — на ломаном английском объясняет Николай, пролетая над дорогой на «УАЗе» с репульсорами вместо колес. Рядом стоит знак с предупреждением: «Внимание! Воздушные ямы».

Еще в ролике можно услышать русскую кибернародную песню: «Полетели коптеры, полетели сизые. По полю, по полюшку, ой да по небу сызнова. Ой, железная ты птица, не понять тебе меня. Все летает над землицей коптер-птица без гнезда». Есть там и такие строчки: «На земле сидел андроид, опустивши голову. Отчего тоскует робот? От апгрейда нового». Песню исполнил фольклорный ансамбль «Ваня», состоящий из выпускниц Гнесинского колледжа.

В короткометражке хватает и других любопытных деталей: к примеру, Николай показывает, что в его селе больше не занимаются реставрацией культурных памятников. Зачем, ведь есть голограммы! Правда, они не всегда прогружаются… А в конце оказывается, что ферма вовсе не в Рязани, а на Марсе (ну или это филиал Рязани на Марсе).

Роль Николая исполнил актер дубляжа и соавтор передачи о видеоиграх «От винта!» Сергей Чихачев. Фильм сняли в конце августа в селе Кисьва под Рязанью на реальной ферме. Графикой для короткометражки занималось 25 человек. Пост-продакшен видео занял несколько месяцев. Режиссер фильма Сергей Васильев пообещал, что, если ролик понравится зрителям, они снимут продолжение.

Бонус!

Прошлая короткометражка о загробном суде, снятая командой Васильева в 2019 году. Называется «И тут он открывает глаза».

Сергей Васильев