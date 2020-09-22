В Японии тестируют гигантского боевого робота из аниме. Он уже умеет преклонять колено

Японская фабрика Gundam Yokohama продолжает тестировать своего 18-метрового человекоподобного робота Gundam. В ролике, опубликованном сайтом Catsuka, можно увидеть, как гигантский боевой робот опускается на одно колено, поднимает руку и указательный палец.

Gundam — часть тематического парка развлечений, который планируют открыть в Японии в течение года. Парк посвящен популярной аниме-вселенной Gundam. В ней рассказывается о далеком будущем, где люди воюют друг с другом при помощи мехов, то есть огромных человекоподобных роботов.

Gundam, которой в 2019 году исполнилось 40 лет, часто называют японскими «Звездными войнами».

Еще одно видео с тестированием Gundam ガンダムチャンネル