«Мумий Тролль» записал новую версию «Космического десантника». Специально для японского аниме 🎵

«Мумий Тролль» записал новую версию песни «Космический десантник» для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив». К его выходу фронтмен группы Илья Лагутенко перепел свой хит в стиле J-Rock. Композиция прозвучит в финале этого аниме.

Этим летом «Мобильному воину Гандам» исполнится 40 лет. Его часто называют японскими «Звездными войнами». В эту франшизу, считающуюся одним из лучших представителей аниме, входят сериалы, видеоигры и несколько полнометражных фильмов. В них рассказывается о далеком будущем, в котором земные колонии воюют друг с другом.

Лагутенко — известный поклонник аниме. «Мумий Тролль» выступал на японских музыкальных фестивалях, помогал в организации фестиваля современной российской культуры Far From Moscow в Токио; при поддержке Лагутенко в рамках фестиваля V-ROX во Владивостоке показывали аниме «Наруто», «Берсерк» и «Атака на титанов».

Российская премьера «Мобильного воина Гандам: Нарратив» состоится уже 15 августа.