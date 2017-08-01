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Лагутенко против инопланетян: «Мумий Тролль» выпустил клип в духе научной фантастики 80-х

Meduza
13:06, 1 августа 2017

Группа «Мумий Тролль» выпустила видео на песню «Отв. за романтику». Клип вдохновлен научно-фантастическими фильмами 80-х годов. Илья Лагутенко сыграл в нем космического пирата по имени МумийТрон.

Мумий Тролль — Отв. за Романтику
Мумий Тролль (Mumiy Troll)

Производством клипа занималась команда Little Big Production из Санкт-Петербурга. В числе их проектов — группа Little Big и Tatarka, а также музыкальные видео для IOWA и израильской группы Orgonite.

Песня «Отв. за романтику» войдет в альбом «СеверозападХВосток». Его релиз намечен на конец 2017 года.

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