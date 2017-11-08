«Ростех» отказался выпускать «дизайнерский трамвай» R1. Для него нет ходовой части и запчастей

Трамвай R1, представленный «Уралвагонзаводом» в 2014 году, не будет запущен в серийное производство. Об этом объявил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех», в которую входит «Уралвагонзавод», Василий Бровко.

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

«Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, «хайп». Но он не вышел и не выйдет на рынок. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать», — сказал Бровко.

По словам представителя руководства «Ростеха», идеи, появившиеся при разработке концепта R1, планируется использовать для программы модернизации парка трамваев, которой занимается «Уралвагонзавод».