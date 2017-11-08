шапито

«Ростех» отказался выпускать «дизайнерский трамвай» R1. Для него нет ходовой части и запчастей

ТАСС
12:59, 8 ноября 2017
Надежный источник

Трамвай R1, представленный «Уралвагонзаводом» в 2014 году, не будет запущен в серийное производство. Об этом объявил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех», в которую входит «Уралвагонзавод», Василий Бровко.

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

«Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, «хайп». Но он не вышел и не выйдет на рынок. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать», — сказал Бровко.

По словам представителя руководства «Ростеха», идеи, появившиеся при разработке концепта R1, планируется использовать для программы модернизации парка трамваев, которой занимается «Уралвагонзавод».

«Трамвай R1, безусловно, очень красивый. Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Так же получилось и с этим проектом», — сообщил Бровко.

ТАСС
Низкопольный трамвай R1 (Russia One) был впервые показан в июле 2014 года в Екатеринбурге на выставке «Иннопром». Дизайн трамвая вызвал неоднозначные оценки. «Уралвагонзавод», в свою очередь, подчеркивал, что проект был удостоен престижной премии в области дизайна — RedDot.
Первый серийный образец R1 предполагалось создать к 2016 году. Трамвай, в числе прочего, должен был быть оснащен Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, HD-камерами видеонаблюдения и системой кондиционирования. На «Уралвагонзаводе» заявляли, что готовы поставлять новые трамваи во все города, принимающие ЧМ-2018.
В июле 2015 года Олег Сиенко, занимавший в тот момент пост гендиректора «Уралвагонзавода», заявил, что серийное производство R1 в России невозможно без поддержки государства, поэтому производить эти трамваи будут только за рубежом.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме