«Ростех» отказался выпускать «дизайнерский трамвай» R1. Для него нет ходовой части и запчастей
Трамвай R1, представленный «Уралвагонзаводом» в 2014 году, не будет запущен в серийное производство. Об этом объявил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех», в которую входит «Уралвагонзавод», Василий Бровко.
«Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, «хайп». Но он не вышел и не выйдет на рынок. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать», — сказал Бровко.
По словам представителя руководства «Ростеха», идеи, появившиеся при разработке концепта R1, планируется использовать для программы модернизации парка трамваев, которой занимается «Уралвагонзавод».
«Трамвай R1, безусловно, очень красивый. Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Так же получилось и с этим проектом», — сообщил Бровко.