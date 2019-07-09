Владимир Путин 9 июля прилетел в Екатеринбург. Во время своего визита он должен посетить выставку «Иннопром», заглянуть на саммит GMIS-2019 и встретиться со студентами Уральского федерального университета (УрФУ).

К прибытию Путина готовились заранее. На улицах, по которым проедет президент, запломбировали уличные столбы, отдельные участки асфальта и канализационные люки (а некоторые залили пеной). И самое главное: перед прилетом Путина закрыли и убрали автобусную остановку «Оперный театр», расположенную рядом со зданием УрФУ. Дорожные знаки при этом закрыли черным полиэтиленом.

Вот так выглядела исчезнувшая остановка Google

Как передает екатеринбургское издание E1.ru, официальная причина — дорожные работы. Гортранс при этом сообщил, что остановку решили перенести на 100 метров в сторону. Но, по информации E1.ru, городской транспорт просто проезжал этот участок.

Студенты УрФУ ожидают президента с 14:00 по местному времени, сообщает шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. Однако встреча с президентом начнется не раньше 19:00.