Знакомьтесь, это Алекс и Даша — человекоподобные роботы из МФЦ Испугались? Погодите, они еще умеют двигать глазами!
21 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл на востоке города новый центр государственных услуг «Мои документы». В нем будут работать 104 сотрудника и два робота-консультанта по имени Даша и Алекс.
Роботов создала российская компания «Промобот». Даша и Алекс выглядят как люди. Их внешность придумали при участии скульптора и специалиста по 3D-моделированию из Владивостока Петра Чегодаева. Среди его предыдущих работ — скульптура играющих амурских тигрят в Москве.
Даша и Алекс могут двигать глазами, бровями, губами и воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Компания «Промобот» утверждает, что это самый большой в мире показатель для роботов-двойников человека.
В центре «Мои документы» Алекс и Даша будут консультантами. Они способны распознавать лицо и голос человека, а затем вступать в контакт. В их диалоговую систему загружены часто задаваемые вопросы и ответы на них.
На первом этапе Даша и Алекс смогут рассказать, какие документы нужны для получения услуг в МФЦ, как зарегистрироваться на портале mos.ru, что представляют собой проекты «Московское долголетие», «Здоровая Москва» и «Спортивные выходные». Позднее список вопросов, на которые они смогут отвечать, расширят.