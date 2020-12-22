Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETA

21 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл на востоке города новый центр государственных услуг «Мои документы». В нем будут работать 104 сотрудника и два робота-консультанта по имени Даша и Алекс.

Роботов создала российская компания . Даша и Алекс выглядят как люди. Их внешность придумали при участии скульптора и специалиста по 3D-моделированию из Владивостока Петра Чегодаева. Среди его предыдущих работ — скульптура играющих амурских тигрят в Москве.

Даша и Алекс могут двигать глазами, бровями, губами и воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Компания «Промобот» утверждает, что это самый большой в мире показатель для роботов-двойников человека.

В центре «Мои документы» Алекс и Даша будут консультантами. Они способны распознавать лицо и голос человека, а затем вступать в контакт. В их диалоговую систему загружены часто задаваемые вопросы и ответы на них.

На первом этапе Даша и Алекс смогут рассказать, какие документы нужны для получения услуг в МФЦ, как зарегистрироваться на портале mos.ru, что представляют собой проекты «Московское долголетие», «Здоровая Москва» и «Спортивные выходные». Позднее список вопросов, на которые они смогут отвечать, расширят.