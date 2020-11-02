Новый робот от разработчиков Disney смотрит прямо в душу. После его взгляда вы точно не уснете!

Возможно, после просмотра этого видео Disney перестанет у вас ассоциироваться с принцессами и оленятами. Проект Disney Research представил робота с человеческим взглядом, настолько реалистичным, что становится не по себе.

Он умеет моргать точь-в-точь как человек, устанавливая зрительный контакт с тем, с кем он общается. И поскольку акцент был сделан «на глаза», остальных частей лица у робота нет (хотя почему-то есть зубы и намек на нос). Разработчики объясняют, что именно взгляд позволяет установить эмоциональный контакт и способен передавать чувства.

Realistic and Interactive Robot Gaze DisneyResearchHub

Пронзительный и детально проработанный взгляд робота в сочетании с внешним видом делает его похожим на зомби и создает , от чего становится жутко даже тем, кто смотрит на него через экран компьютера

Создается впечатление, что его разрабатывали специально к Хэллоуину, однако, скорее всего, таких роботов задействуют в Диснейлендах и других тематических парках.