Дмитрий Гордон наконец-то встретил достойного противника. Рэперу Фейсу удалось его перешутить!

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В гости к украинскому журналисту Дмитрию Гордону пришел Иван Дремин, он же Фейс, он же «лучший рэпер за последнюю тысячу лет» («лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп»). Во время интервью случилось нечто невероятное — Фейсу удалось перешутить самого Гордона. И это притом, что ведущий известен любовью к каламбурам, которые к месту и не к месту вворачивает в беседу.

Гордон стал расспрашивать музыканта о блогере Ивангае — бывшем бойфренде Марьяны Ро, с которой сейчас встречается Фейс. Состоялся такой диалог:

Гордон: Вы встречались с Ивангаем?

[Долгая пауза]

Фейс: Да. Даже чуть не поженились.

[Снова пауза]

Гордон: Переведите…

Фейс: Это была шутка.

По ходу интервью Фейс еще несколько раз пытался подловить Гордона. Например, на вопросах о гомофобии.

Полную версию выпуска можно посмотреть ниже.

В гостях у Гордона

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