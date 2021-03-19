Дмитрий Гордон подводил Светлану Тихановскую к шутке про Обаму, но та оказалась хитрее. К счастью, фанаты Гордона все исправили

Украинский журналист Дмитрий Гордон во время беседы с бывшим единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Беларуси Светланой Тихановской попытался повторить успех своей про Барака Обаму. Увы, не получилось — Тихановская не поддалась на провокации и не ответила долгожданным «барак» на вопрос об условиях, в которых содержится ее муж Сергей Тихановский. Тогда Тихановская улыбнулась и рассказала, что супруг сидит в одиночной камере в СИЗО города Жодино в «несладких», «тюремных» условиях.

К счастью, фанаты Гордона исправили эту оплошность — и перемонтировали интервью так, что шутка про Обаму все-таки прозвучала. А значит, справедливость восторжествовала!

KAMPANIA