Дмитрию Гордону не удалось пошутить про Барака Обаму. А все из-за осторожного ответа Светланы Тихановской 👏

Украинский журналист Дмитрий Гордон поговорил с бывшим единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Беларуси Светланой Тихановской.

Многие ждали, что Гордон повторит свою про барак и Барака Обаму из интервью бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. И Гордон в беседе с Тихановской действительно как будто бы подводит к очередной шутке про Обаму: «Ваш муж был арестован в конце мая прошлого года. В какой тюрьме он содержится и какие там условия?»

Однако Тихановская сформулировала ответ так, что шутки про барак просто не получилось: она рассказала, что муж сидит в одиночной камере в СИЗО города Жодино, а условия, по ее словам, «несладкие», «тюремные».

Краткая (отредактированная) версия ответа Тихановской

Полная версия интервью

Нужный момент — на 59:30.

В гостях у Гордона

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