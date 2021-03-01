Дмитрий Гордон продолжает работать для тех, кто не может забыть шутку про Барака Обаму. И у него новый рекорд — три панчлайна за минуту
Украинский журналист Дмитрий Гордон дал интервью ведущему белорусского оппозиционного ютьюб-канала «Страна для жизни» Евгению Соленкову — и за минуту выдал три классические шутки в стиле «Барак? Обама!» Получился такой диалог:
Соленков: Не будем вас задерживать, но есть один вопрос…
Гордон: И за это вам спасибо. А то видите в Беларуси как задерживают. 🥁
Соленков: Это да. Но точно не так долго! Один вопрос. Такой, наверное, личный, интересный. Нужен ваш совет…
Гордон: Совет да любовь. 🥁🥁
Соленков: Да, на этом можно и закончить. Спасибо большое, Дмитрий, но я все-таки уточню. Я наблюдаю за вашей работой очень давно, слежу за вами…
Гордон: Я знал, что за мной кто-то следит. 🥁🥁🥁
Полную версию интервью Дмитрия Гордона можно посмотреть ниже. Если просто хотите насладиться его шутками, мотайте сразу на 34:43.