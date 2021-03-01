Украинский журналист Дмитрий Гордон дал интервью ведущему белорусского оппозиционного ютьюб-канала «Страна для жизни» Евгению Соленкову — и за минуту выдал три классические шутки в стиле Получился такой диалог:

Соленков: Не будем вас задерживать, но есть один вопрос…

Гордон: И за это вам спасибо. А то видите в Беларуси как задерживают. 🥁

Соленков: Это да. Но точно не так долго! Один вопрос. Такой, наверное, личный, интересный. Нужен ваш совет…

Гордон: Совет да любовь. 🥁🥁

Соленков: Да, на этом можно и закончить. Спасибо большое, Дмитрий, но я все-таки уточню. Я наблюдаю за вашей работой очень давно, слежу за вами…

Гордон: Я знал, что за мной кто-то следит. 🥁🥁🥁

Полную версию интервью Дмитрия Гордона можно посмотреть ниже. Если просто хотите насладиться его шутками, мотайте сразу на 34:43.

Страна для жизни