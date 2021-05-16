Вулкан Фаградальсфьядль в Исландии (да-да, тот самый, звезду ютьюба) выставили на продажу Цена «подходящая», но придется пускать к себе туристов

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Туристы смотрят на лаву из извергающегося вулкана Фаградальсфьядль Jeremie Richard / AFP / Scanpix / LETA

В Исландии выставили на продажу землю, где находится знаменитый извергающийся вулкан Фаградальсфьядль. Купить можно как весь вулкан, так и его часть.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль, который находится примерно в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика началось 19 марта. На месте извержения образовалась трещина длиной от 500 до 700 метров, из которой била лава высотой до 100 метров. Вулкан быстро стал известен по всему миру — энтузиасты снимали его с дронов, ученые жарили на нем сосиски, остальные просто смотрели видео на ютьюбе и радовались.

Район извержения на полуострове Рейкьянес находится на частной земле. Она принадлежит ассоциации землевладельцев, насчитывающей около 20 человек. Ассоциация получила запросы о продаже земли от риэлторов и других заинтересованных сторон, и несколько предложений находятся на рассмотрении, сообщил изданию Visir председатель ассоциации Сигурдур Гуджон Гисласон. «Сейчас это, должно быть, самое горячее предложение по продаже земли в стране», — пошутил он.

Представители ассоциации не сообщили, во сколько вулкан может обойтись покупателю, заметив лишь, что готовы продать его «по подходящей цене». При этом купить можно как весь участок, так и его часть.

В свою очередь премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир заявила, что новым владельцам вулкана не разрешат ограничивать доступ людей к нему: правительство страны уже выделило 70 миллионов исландских крон (564 000 долларов) на создание туристической инфраструктуры на этом объекте.

У покупателя Фаградальсфьядля есть все шансы стать владельцем одной из самых популярных туристических достопримечательностей Исландии, отмечает Bloomberg. По данным геологов, извержение может продолжаться еще несколько лет, а сам вулкан находится всего в часе езды от Рейкьявика, что очень удобно для туристов.

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