Ученые превратили вулкан Фаградальсфьядль в гигантский гриль. И первым делом пожарили на нем сосисочки 

Ученые пожарили сосиски для хот-догов на еще не остывшей лаве, извергнутой вулканом Фаградальсфьядль в Исландии. Вулкан спал более шести тысяч лет — и, видимо, проснулся исключительно для того, чтобы исландские исследователи могли сделать из него гигантский гриль.

Нужно отметить, что для поджарки булочек Фаградальсфьядль тоже сгодился: правда, на лаву пришлось положить фольгу. Ученые не были бы учеными, если бы не прихватили с собой на пикник бутылочки кетчупа для отдыха с максимальным комфортом (еще и с видом на все еще извергающуюся лаву).

Внимание! Перед просмотром ролика рекомендуем сделать звук погромче — тогда можно будет расслышать, как аппетитно шкварчат лавовые сосиски.

CBS Miami