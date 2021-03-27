шапито
Фотограф из Исландии сжег свой дрон в жерле извергающегося вулкана Фаградальсфьядль. Беспилотник, конечно, жаль, но зато посмотрите, какие кадры!
Источник: Meduza
Исландский фотограф Гардар Олаф пожертвовал своим дроном, чтобы с максимально близкого расстояния снять извержение вулкана Фаградальсфьядль, начавшееся 19 марта. Олаф опубликовал в инстаграме короткое видео, снятое возле жерла, и заявил, что расплавил свой дрон ради этих кадров.
Фотограф опубликовал еще одну видеозапись о вулкане, снятую с дрона. В этом случае беспилотник Олафа тоже близко подлетел к жерлу, но, судя по всему, на этот раз фотограф решил поберечь дрон.