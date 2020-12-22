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Извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Фотография

Источник: Meduza
На Гавайях 20 декабря началось извержение вулкана Килауэа. Этот вулкан — один из самых активных в мире, но предыдущий раз выброс из него лавы можно было наблюдать <a href="https://apnews.com/article/3a9ebc4d28cc44558e5766b3ccb50a2c" target="_blank">более пяти лет назад</a>. Посмотреть на извержение Килауэа в Гавайский вулканический национальный парк приехали тысячи посетителей.
На Гавайях 20 декабря началось извержение вулкана Килауэа. Этот вулкан — один из самых активных в мире, но предыдущий раз выброс из него лавы можно было наблюдать более пяти лет назад. Посмотреть на извержение Килауэа в Гавайский вулканический национальный парк приехали тысячи посетителей.
Janice Wei / National Park Service / AP / Scanpix / LETA