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Извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Фотография
10:58, 22 декабря 2020
Источник: Meduza
На Гавайях 20 декабря началось извержение вулкана Килауэа. Этот вулкан — один из самых активных в мире, но предыдущий раз выброс из него лавы можно было наблюдать
более пяти лет назад
. Посмотреть на извержение Килауэа в Гавайский вулканический национальный парк приехали тысячи посетителей.
Janice Wei / National Park Service / AP / Scanpix / LETA
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