В Перми студент спас застрявшую кошку. Громче кошки кричала только толпа советчиков

Пермский студент вызвался спасти застрявшую в оконной раме кошку — и получил кучу непрошеных советов от наблюдавших за ним очевидцев. Чтобы добраться до оказавшегося в западне животного, студенту пришлось залезть на козырек отделения «Почты России».

На недовольные крики кошки сбежалась толпа критиков и советчиков, которая пыталась руководить действиями молодого человека. Звучали такие вопли:

— Отпускай!

— Аккуратненько! Аккуратненько спускай!

— Зачем вы нажимаете?!

— Аккуратненько!

— Придержать!

— Сбоку! Сбоку!

— Давай-давай-давай-давай!

— Толкай!

— Спасибо!

Как понятно из последнего выкрика, кошку удалось-таки благополучно протолкнуть обратно в квартиру, из которой та, судя по всему, пыталась сбежать (ну или наоборот куда хотела вернуться домой).

Фото в анонсе: Shutterstock.com