В Перми студент спас застрявшую кошку. Громче кошки кричала только толпа советчиков
Пермский студент вызвался спасти застрявшую в оконной раме кошку — и получил кучу непрошеных советов от наблюдавших за ним очевидцев. Чтобы добраться до оказавшегося в западне животного, студенту пришлось залезть на козырек отделения «Почты России».
На недовольные крики кошки сбежалась толпа критиков и советчиков, которая пыталась руководить действиями молодого человека. Звучали такие вопли:
— Отпускай!
— Аккуратненько! Аккуратненько спускай!
— Зачем вы нажимаете?!
— Аккуратненько!
— Придержать!
— Сбоку! Сбоку!
— Давай-давай-давай-давай!
— Толкай!
— Спасибо!
Как понятно из последнего выкрика, кошку удалось-таки благополучно протолкнуть обратно в квартиру, из которой та, судя по всему, пыталась сбежать (ну или наоборот куда хотела вернуться домой).
Фото в анонсе: Shutterstock.com