Британской кошке спасли одну из девяти жизней. Для этого пришлось на два часа задержать скоростной поезд

На железнодорожном вокзале Лондон-Юстон задержали скоростной поезд, направлявшийся в Манчестер. Все из-за кошки, которую обнаружили на крыше поезда примерно за полчаса до отправления.

Как животное оказалось на крыше, неизвестно. Если бы кошку не заметили, ей бы грозила смертельная опасность: поезд, на который она забралась, движется со скоростью до 200 километров в час. Также животному могли угрожать линии электропередачи над железнодорожными путями.

Чтобы выманить кошку с крыши, сотрудникам вокзала потребовалось два с половиной часа. Все получилось, когда рядом с вагоном поставили мусорный контейнер, на который кошка могла спрыгнуть. Пассажирам не пришлось дожидаться спасения животного: для них выделили запасной поезд.

«К счастью, любопытство не убило эту кошку, и мы рады, что она не израсходовала одну из своих девяти жизней», — заявил изданию Milton Keynes Citizen сотрудник железнодорожной станции Джо Хендри.

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