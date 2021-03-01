Внимание, оптическая иллюзия! Страшная, зато с животным. Итак: на фото — кошка без головы. Вернее, голова-то есть, но лежит в соседней корзинке. С кошкой при этом все в порядке. Как так? 🤔

Ответ прост: на снимке две разных кошки. Одна спряталась в корзинке так, что оттуда торчит только голова. Вторая наоборот, склонилась так, что ее голова «исчезла». Словом, с кошками все в порядке, можно не волноваться. Тем более их хозяин, пользователь реддита i_spin_bubbles, выложил фотографию со своими питомцами — в подтверждение, что головы у них на месте.