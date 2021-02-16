Оптическая иллюзия: на снимок попали три человека, но бутылок почему-то четыре — и одна из них парит. Кто ее держит?
Внимательно посмотрите на снимок ниже — на нем изображены три человека. Ха, а вот и нет! На самом деле четыре, но одна из бутылок будто бы парит в воздухе. Как быстро вы сможете найти четвертую руку?
Не справились?
Если вы так и не нашли того, кто держит четвертую бутылку, посмотрите на левую часть снимка. Бутылку держит рука в синей перчатке, которая, если не вглядываться, сливается с сине-зеленым килтом мужчины посередине. В свою очередь, синяя перчатка принадлежит человеку в куртке с рисунком, напоминающим текстуру земли или камня. Куртка сливается с землей — и кажется, что бутылка парит в воздухе.
При этом, если знать, куда смотреть, четвертого человека уже невозможно «развидеть».
Снимок с «левитирующей» бутылкой опубликовали в подфоруме confusing_perspectives на реддите. Там постят оптические иллюзии (но не все из них достойные!).