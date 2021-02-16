Не справились?

Если вы так и не нашли того, кто держит четвертую бутылку, посмотрите на левую часть снимка. Бутылку держит рука в синей перчатке, которая, если не вглядываться, сливается с сине-зеленым килтом мужчины посередине. В свою очередь, синяя перчатка принадлежит человеку в куртке с рисунком, напоминающим текстуру земли или камня. Куртка сливается с землей — и кажется, что бутылка парит в воздухе.

При этом, если знать, куда смотреть, четвертого человека уже невозможно «развидеть».