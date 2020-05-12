Финская газета выпустила номер с оптической иллюзией на обложке. Ее можно прочитать только на безопасном расстоянии!

Крупнейшая газета Финляндии «Helsingin Sanomat» напомнила читателям о необходимости соблюдать безопасное расстояние во время пандемии COVID-19. И сделала это при помощи оптической иллюзии! Обложку одного из недавних выпусков газеты невозможно прочитать вблизи, однако если отойти на 1,5 — 2 метра, появляется заголовок «Turvavälillä on yhä väliä» («Безопасное расстояние все еще имеет значение»).

Рекламную обложку для выпуска от 8 мая подготовило креативное агентство «TBWA \ Helsinki» совместно с ритейлером «HOK-Elanto», которому принадлежат крупнейшие торговые сети в стране.

«Нам не хотелось делать традиционный принт, который бы указывал людям, что делать. Вместо этого мы хотели предложить реальный опыт, возможность поэкспериментировать с расстоянием самостоятельно. Если показать расстояние так наглядно, людям будет легче вспомнить об этом правиле во время следующего похода в продуктовый магазин», — рассказал изданию «Markkinointi & Mainonta» директор по инновациям «TBWA \ Helsinki» Юхана Хокканен.

Кстати, финны и без того известны своей склонностью оберегать личное пространство друг друга. На этот счет появилось немало мемов о том, что режим изоляции и требование соблюдать безопасную дистанцию ничего не поменяли в их повседневной жизни.