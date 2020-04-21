шапито
Соблюдайте дистанцию во время пандемии. Между вами и другими должен быть как минимум один медведь или два песца, а может, и три таксы
Источник: Meduza
Во время пандемии коронавируса людей просят держаться подальше друг от друга, хотя бы на расстоянии 1,5 метров. Чтобы проще было соблюдать дистанцию, на полу в магазинах или на сиденьях в метро делают специальную разметку с напоминанием. Но измерение расстояния в метрах и футах — это скучно, такое быстро перестаешь замечать. Но что насчет измерения дистанции в животных? Например, в медведях. Или в таксах. А то и вовсе в аллигаторах. Такие напоминания о соблюдении дистанции действительно устанавливают по всему миру. Смотрите сами!