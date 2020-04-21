Соблюдайте дистанцию во время пандемии. Между вами и другими должен быть как минимум один медведь или два песца, а может, и три таксы

Во время пандемии коронавируса людей просят держаться подальше друг от друга, хотя бы на расстоянии 1,5 метров. Чтобы проще было соблюдать дистанцию, на полу в магазинах или на сиденьях в метро делают специальную разметку с напоминанием. Но измерение расстояния в метрах и футах — это скучно, такое быстро перестаешь замечать. Но что насчет измерения дистанции в животных? Например, в медведях. Или в таксах. А то и вовсе в аллигаторах. Такие напоминания о соблюдении дистанции действительно устанавливают по всему миру. Смотрите сами!

🇷🇺 Россия

В бурых медведях

В таксах

А еще в белых медведях, новоземельских северных оленях, гренландских тюленях, песцах и моржонках

🇨🇦 Канада

В северных оленях

И хоккейных клюшках (видимо, это для тех, кто не очень знаком с дикой природой)

🇦🇺 Австралия

В кенгуру, коалах и эму

🇺🇸 США

В аллигаторах

В белых осетрах