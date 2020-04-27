В Китае школьники носят головные уборы X века. Они помогают соблюдать дистанцию

В китайском городе Ханчжоу провинции Чжэцзян заработали школы. Учеников попросили прийти в защитных масках и самодельных головных уборах, которые не позволили бы им подойти к одноклассникам ближе, чем на метр. Эти головные уборы называются футоу, их использовали чиновники и военные времен династии Сун (960–1279 гг). Предположительно, футоу нужны были для того, чтобы предотвратить перешептывания во время церемоний.

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