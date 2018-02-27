Испанка хотела сделать селфи в зеркале. Получилась оптическая иллюзия

Жительница Испании по имени Марисоль 23 февраля опубликовала в твиттере селфи в зеркале. Но что-то пошло не так: девушка ненароком создала оптическую иллюзию.

yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl — marisol (@milanoysl) February 24, 2018

Твиттер обрезал фотографии Марисоль, и пользователям начало казаться, что у девушки неестественно худые ноги. «Я подумала, что белая полоса — это расстояние между твоими ногами», — написала одна из подписчиц Марисоль.

Твит Марисоль стал вирусным; на момент написания заметки его лайкнули почти 50 тысяч пользователей. Другие пользователи стали присылать девушке коллажи, предполагая, как могли бы еще выглядеть ее ноги.

no i don’t look like this pic.twitter.com/DarjAwcJVj — marisol (@milanoysl) February 24, 2018