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Испанка хотела сделать селфи в зеркале. Получилась оптическая иллюзия

Meduza
17:34, 27 февраля 2018

Жительница Испании по имени Марисоль 23 февраля опубликовала в твиттере селфи в зеркале. Но что-то пошло не так: девушка ненароком создала оптическую иллюзию.

«Да, я просто скомбинировала вертикальные и горизонтальные полоски»

Твиттер обрезал фотографии Марисоль, и пользователям начало казаться, что у девушки неестественно худые ноги. «Я подумала, что белая полоса — это расстояние между твоими ногами», — написала одна из подписчиц Марисоль.

Твит Марисоль стал вирусным; на момент написания заметки его лайкнули почти 50 тысяч пользователей. Другие пользователи стали присылать девушке коллажи, предполагая, как могли бы еще выглядеть ее ноги.

«Нет, я выгляжу не так»

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