Испанка хотела сделать селфи в зеркале. Получилась оптическая иллюзия
Жительница Испании по имени Марисоль 23 февраля опубликовала в твиттере селфи в зеркале. Но что-то пошло не так: девушка ненароком создала оптическую иллюзию.
yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl— marisol (@milanoysl) February 24, 2018
Твиттер обрезал фотографии Марисоль, и пользователям начало казаться, что у девушки неестественно худые ноги. «Я подумала, что белая полоса — это расстояние между твоими ногами», — написала одна из подписчиц Марисоль.
Твит Марисоль стал вирусным; на момент написания заметки его лайкнули почти 50 тысяч пользователей. Другие пользователи стали присылать девушке коллажи, предполагая, как могли бы еще выглядеть ее ноги.
no i don’t look like this pic.twitter.com/DarjAwcJVj— marisol (@milanoysl) February 24, 2018
February 25, 2018
#ocho pic.twitter.com/5f3p5Z0k3E— Noel Borges (@noel_first_noel) February 26, 2018
LMAOOO did u see this edit someone made pic.twitter.com/x2yhBbL9Am— molly (@dyonvi) February 25, 2018