Река или стена? Немцы нашли новую оптическую иллюзию

Немецкое приложение для студентов Jodel опубликовало в фейсбуке фотографию с пикника. Создатели приложения спросили, что именно находится на фоне — река или стена? И теперь сотни пользователей соцсетей пытаются ответить на этот вопрос.

Пользователи фейсбука, которые считают, что на снимке — стена, привели почти неопровержимое доказательство: в городе Мербуш, где была сделана фотография, протекает только Рейн (его ширина достигает 500 метров) и несколько узких каналов — ни то, ни другое не похоже на реку со снимка.

Также они советуют присмотреться к кустам и деревьям, которые отбрасывают тень на стену.

Сторонники того, что на фоне река, объясняют странные тени тем, что фотография была сделана со склона.