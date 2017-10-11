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Кроссовка серо-бирюзовая или розово-белая? В фейсбуке спорят из-за очередной оптической иллюзии
В начале октября британка Николь Култхард опубликовала в закрытой группе в фейсбуке фотографию кроссовки Vans. Култхард рассказала, что ее подруга прислала снимок и спросила, какого цвета обувь — розового с белыми шнурками или серого с бирюзовыми. Сама Култхард считает, что кроссовка — розово-белая.
MINT AND GREY OR PINK AND WHITE???Опубликовано Girlsmouth 11 октября 2017 г.
Пост британки собрал более тысячи комментариев. В опросе издания Metro 89% респондентов сочли, что обувь серо-бирюзовая. В редакции «Медузы» перевес был не таким подавляющим: 11 голосов за серо-бирюзовый и семь за розово-белый.
Однако в разговоре с изданием Metro девушка уточнила, что на самом деле он розово-белый.