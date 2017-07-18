шапито
Что будет, если воробей синхронизируется с камерой? Иллюзия!
Смотрите: воробей не машет крыльями, но почему-то парит в воздухе.
Это — не монтаж и не чучело воробья на леске. То, что случилось с птицей, называется стробоскопическим эффектом. Скорость срабатывания затвора видеокамеры — 20 кадров в секунду; воробей взмахивал крыльями примерно с этой же скоростью. Из-за такой синхронизации кажется, будто его крылья неподвижны.
Вот оригинальное видео:
Вот еще примеры такой синхронизации объектов и камеры: слоненок перебегает дорогу, не шевеля ногами, а вертолет парит, не вращая винтом.
When the GIF frames per second match your leg speed. pic.twitter.com/dB6IVnU8mp— Dick King-Smith HQ (@DickKingSmith) July 18, 2017