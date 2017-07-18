Что будет, если воробей синхронизируется с камерой? Иллюзия!

Смотрите: воробей не машет крыльями, но почему-то парит в воздухе.

Это — не монтаж и не чучело воробья на леске. То, что случилось с птицей, называется стробоскопическим эффектом. Скорость срабатывания затвора видеокамеры — 20 кадров в секунду; воробей взмахивал крыльями примерно с этой же скоростью. Из-за такой синхронизации кажется, будто его крылья неподвижны.

Вот оригинальное видео:

Floaty bird floating Al Brooks

Вот еще примеры такой синхронизации объектов и камеры: слоненок перебегает дорогу, не шевеля ногами, а вертолет парит, не вращая винтом.