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Пляж или дверь? В соцсетях обсуждают очередную (о нет, только не это) оптическую иллюзию

Meduza
16:59, 31 августа 2018

Пользователи соцсетей обнаружили еще одно двусмысленное изображение: его можно принять как за фотографию синей двери (и зелено-белого дверного косяка), так и за повернутую на 90 градусов фотографию пляжа.

Мнения 238 тысяч пользователей, принявших участие в опросе, разделились почти поровну: 46% считают, что это пляж, а 54% — что дверь.

Что если это пляж, но из кадра убрали людей? Вот так все выглядит довольно очевидно:

А если на фотографии замазали дверную ручку?! Тогда, конечно, это дверь:

Разгадка!

Это все-таки пляж. С него и правда стерли людей:

Хотя наблюдательные пользователи заметили вокруг людей странные ореолы. Что если их пририсовали на фотографию двери, чтобы всех запутать? 🤔

Иллюзии бесят. Или не бесят. Как посмотреть

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