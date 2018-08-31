Пляж или дверь? В соцсетях обсуждают очередную (о нет, только не это) оптическую иллюзию
Пользователи соцсетей обнаружили еще одно двусмысленное изображение: его можно принять как за фотографию синей двери (и зелено-белого дверного косяка), так и за повернутую на 90 градусов фотографию пляжа.
Is this a door or a beach??? Hahahaha😖🙄 pic.twitter.com/f4DZ7MZzGy— 𝕓𝕖𝕔𝕜𝕪 (@rebeccareilly__) August 24, 2018
Мнения 238 тысяч пользователей, принявших участие в опросе, разделились почти поровну: 46% считают, что это пляж, а 54% — что дверь.
Что если это пляж, но из кадра убрали людей? Вот так все выглядит довольно очевидно:
August 28, 2018
А если на фотографии замазали дверную ручку?! Тогда, конечно, это дверь:
😃😃😃 pic.twitter.com/xn86D8GeVP— ⚔ William Wallace ⚔ (@WillWallaceJR) August 27, 2018
It's clearly a door wym pic.twitter.com/XlCwtMTTIw— 𝐀𝐂𝐊𝐄𝐑𝐍𝐇𝐀𝐍𝐍 (@trngnhnlu) August 28, 2018
Разгадка!
Это все-таки пляж. С него и правда стерли людей:
Itsssssss aaaaaa pic.twitter.com/LhG5dTDj2e— 𝕓𝕖𝕔𝕜𝕪 (@rebeccareilly__) August 27, 2018
Хотя наблюдательные пользователи заметили вокруг людей странные ореолы. Что если их пририсовали на фотографию двери, чтобы всех запутать? 🤔
BUT, the perfectly square, pasted sections are even lower resolution, coincidently only around the people, which is what makes them stand out so much. 😁— Chris Green (@greenie84UK) August 29, 2018
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