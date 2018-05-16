«Янни или Лорел?» Аудиозапись, которую люди слышат по-разному

Пользователи Reddit нашли короткий аудиофайл, в котором мужчина произносит имя — некоторые пользователи слышат его как Янни, а другие — Лорел. Некоторые отмечают, что через некоторое время начинают слышать и второе имя.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

Пост с аудиофайлом быстро стал вирусным. В твиттере спорят из-за имен, которые они слышат, и вспоминают другую иллюзию — «платье раздора». «Они говорят, что слышат „Янни“, потому что хотят внимания», — написал один из пользователей.

guys help me out, does this dress say yanny or laurel pic.twitter.com/Tl2lfZKYBS — Alex Zalben (@azalben) May 15, 2018

Журналисты издания The Verge выяснили, что пользователи слышат разные имена из-за разных звуковых частот. «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. По словам Ларса Рике, доцента факультета нейронауки в Университете Маастрихта, частоты могут меняться из-за аппаратуры, на которой воспроизводится аудиофайл. Также на восприятие звука влияют особенности строения уха и то, что человек ожидает услышать. С ним согласен профессор Бхарат Чандрасекаран из Техасского университета в Остине: «Из-за того, что на записи есть шумы, ваш мозг дополняет это так, как, по его мнению, должно быть».

Как рассказал Рике, с возрастом люди теряют чувствительность к высоким частотам, поэтому многие взрослые будут слышать «Лорел», а дети и подростки — «Янни». Пользователи, которые одинаково воспринимают и низкие, и высокие частоты, будут поочередно слышать оба имени.