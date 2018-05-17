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Так Янни или Лорел? Об этом спорят даже Стивен Кинг и сатанисты

Meduza
10:04, 17 мая 2018

В середине мая пользователи Reddit нашли аудиозапись, на которой повторяется одно слово — некоторые слышат его как «Янни» (или «Йенни»), другие как «Лорел». Как выяснилось, в аудиофайле было две аудиодорожки, наложенные друг на друга. «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. Люди слышат разные имена из-за особенностей восприятия частот и настроек аппаратуры. Пользователи, которые одинаково воспринимают и низкие, и высокие частоты, будут поочередно слышать оба имени.

Как работает иллюзия «Янни и Лорел»
Dylan Bennett

Несмотря на то, что у аудиоиллюзии есть простое объяснение, люди не перестают спорить о Янни и Лорел.

Стивен Кинг: «Это Янни»
Церковь Сатаны: «Видите? Мы же говорили»

А пользователи твиттера — шутить про иллюзию и дебаты вокруг нее.

«Это должно разрешить спор о Лорел и Янни раз и навсегда»
«Медсестра: Как же мы будем звать этого малыша? Мама: Лорел *медсестра пишет Янни в свидетельстве о рождении*»

Читатель «Медузы» дал послушать аудиофайл переводчику Google. Тот однозначно решил, что слышит «Лорел».

Издание Uproxx выпустило инструкцию для тех, кто хочет создать подобную аудиоиллюзию. Редакторы предлагают скачать программу Audacity и попробовать повторить в ней несколько трюков: наложить два аудиофайла разными частотами друг на друга, произносить палиндромы или вырезать из слова гласные звуки и заменить их кашлем.

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