Так Янни или Лорел? Об этом спорят даже Стивен Кинг и сатанисты

В середине мая пользователи Reddit нашли аудиозапись, на которой повторяется одно слово — некоторые слышат его как «Янни» (или «Йенни»), другие как «Лорел». Как выяснилось, в аудиофайле было две аудиодорожки, наложенные друг на друга. «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. Люди слышат разные имена из-за особенностей восприятия частот и настроек аппаратуры. Пользователи, которые одинаково воспринимают и низкие, и высокие частоты, будут поочередно слышать оба имени.

Как работает иллюзия «Янни и Лорел» Dylan Bennett

Несмотря на то, что у аудиоиллюзии есть простое объяснение, люди не перестают спорить о Янни и Лорел.

It’s Yanny. — Stephen King (@StephenKing) May 16, 2018

See? We told you. https://t.co/9L4qdZGqnJ — The Church Of Satan (@ChurchofSatan) May 17, 2018

А пользователи твиттера — шутить про иллюзию и дебаты вокруг нее.

Йенни и Лорел пошли получать зарплату, но в бухгалтерии что-то не расслышали — princess of denial (@religofsil) May 15, 2018

– Лорел, сегодня в интернет лучше не заходить.



– Да, Йенни, нам тут явно не рады. — Гриша Пророков (@grishaprorokov) May 16, 2018

не понимаю, как людей может продолжать волновать что-либо, кроме проблемы Лорел/Йенни — Твитгенштейн (@8hipulin) May 15, 2018

this should settle the Laurel and Yanny debate once and for all pic.twitter.com/zIbmU6lWx9 — Sam Kerridge (@SamKerridge_) May 17, 2018

Nurse: What will we call this baby?

Mother: Laurel

*nurse writes Yanny on birth certificate* — Dumb Beezie (@dumbbeezie) May 17, 2018

Читатель «Медузы» дал послушать аудиофайл переводчику Google. Тот однозначно решил, что слышит «Лорел».

Издание Uproxx выпустило инструкцию для тех, кто хочет создать подобную аудиоиллюзию. Редакторы предлагают скачать программу Audacity и попробовать повторить в ней несколько трюков: наложить два аудиофайла разными частотами друг на друга, произносить палиндромы или вырезать из слова гласные звуки и заменить их кашлем.