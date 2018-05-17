Так Янни или Лорел? Об этом спорят даже Стивен Кинг и сатанисты
В середине мая пользователи Reddit нашли аудиозапись, на которой повторяется одно слово — некоторые слышат его как «Янни» (или «Йенни»), другие как «Лорел». Как выяснилось, в аудиофайле было две аудиодорожки, наложенные друг на друга. «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. Люди слышат разные имена из-за особенностей восприятия частот и настроек аппаратуры. Пользователи, которые одинаково воспринимают и низкие, и высокие частоты, будут поочередно слышать оба имени.
Несмотря на то, что у аудиоиллюзии есть простое объяснение, люди не перестают спорить о Янни и Лорел.
It’s Yanny.— Stephen King (@StephenKing) May 16, 2018
See? We told you. https://t.co/9L4qdZGqnJ— The Church Of Satan (@ChurchofSatan) May 17, 2018
А пользователи твиттера — шутить про иллюзию и дебаты вокруг нее.
Йенни и Лорел пошли получать зарплату, но в бухгалтерии что-то не расслышали— princess of denial (@religofsil) May 15, 2018
– Лорел, сегодня в интернет лучше не заходить.— Гриша Пророков (@grishaprorokov) May 16, 2018
– Да, Йенни, нам тут явно не рады.
не понимаю, как людей может продолжать волновать что-либо, кроме проблемы Лорел/Йенни— Твитгенштейн (@8hipulin) May 15, 2018
this should settle the Laurel and Yanny debate once and for all pic.twitter.com/zIbmU6lWx9— Sam Kerridge (@SamKerridge_) May 17, 2018
Nurse: What will we call this baby?— Dumb Beezie (@dumbbeezie) May 17, 2018
Mother: Laurel
*nurse writes Yanny on birth certificate*
Читатель «Медузы» дал послушать аудиофайл переводчику Google. Тот однозначно решил, что слышит «Лорел».
Издание Uproxx выпустило инструкцию для тех, кто хочет создать подобную аудиоиллюзию. Редакторы предлагают скачать программу Audacity и попробовать повторить в ней несколько трюков: наложить два аудиофайла разными частотами друг на друга, произносить палиндромы или вырезать из слова гласные звуки и заменить их кашлем.