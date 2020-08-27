Оптическая иллюзия: фотограф показал, как обмануть мозг и превратить черно-белое фото в цветное

Фотограф и ученый Эндрю Стил рассказал о своей любимой оптической иллюзии, благодаря которой на черно-белом фото можно увидеть цвета.

Сперва Стил показывает черно-белый снимок сельской местности — с домами и зеленью. Далее он помещает в центр фотографии черную точку. Следом добавляет оранжевый, фиолетовый и голубые цвета, а также выкручивает эффект насыщенности изображения. Кроме того, фотограф просит смотреть на черную точку в течение 10 секунд. После этого Стил возвращает первоначальный черно-белый вариант снимка — в этот момент зрителю покажется, что он видит цветной пейзаж.

Эффект пропадает, если моргнуть или отвести взгляд. Вот, попробуйте сами, сайт PetaPixel для удобства превратил фрагмент видео Стила в гифку. Не забудьте про то, что смотреть нужно на черную точку в центре.

Стил объяснил, что эта оптическая иллюзия возможна благодаря хроматической адаптации глаза. Мозг автоматически подстраивается под изменения в освещении, сохраняя привычный цвет наблюдаемых объектов. Фотограф привел в пример белый лист бумаги, который будет восприниматься человеком как белый даже при холодном или теплом освещении. Просто потому что мозг знает, что конкретно этот лист бумаги должен быть белым.

Полную версию видео Стила можно посмотреть ниже.

Andrew Steele