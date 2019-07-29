Оптическая иллюзия: черно-белое фото, которое кажется цветным

Посмотрите на фотографию ниже.

Думаете, она цветная? А вот и нет! На самом деле это черно-белый снимок с цветными линиями, которые и создают оптическую иллюзию.

Изображение выложили на Reddit и в твиттер. Пользователи отметили, что на мобильных телефонах с небольшими экранами фотография и правда выглядит цветной — и только при увеличении становится ясно, что это не так.

Некоторые указали, что оптическую иллюзию создает не только мозг. Картинка сохранена в формате JPEG — она плохо сжата и из-за этого цветные линии смешиваются с элементами черно-белого снимка.

Бонус! Еще один пример оптической иллюзии