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Какого цвета эта кошка — синяя или зеленая? Тест «Медузы» по оптическим иллюзиям

Профессор Техасского университета в Эль-Пасо Дэвид Новик часто выкладывает у себя в твиттере изображения с оптическими иллюзиями. Одно из них, опубликованное в середине июня, широко разошлось по соцсети: людям кажется, что шары на нем окрашены не в те цвета, в какие они окрашены на самом деле. А вы сможете разобраться в иллюзиях Новика?

Вам тяжело различать цвета на картинках? Тогда пройдите наш аудиотест про классическую музыку.

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Фото в анонсе: David Novick