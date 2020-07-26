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Какого цвета трава: красная или зеленая? Тест «Медузы» по оптическим иллюзиям, часть вторая Не дайте себя обмануть!

Летом 2019 года мы выпустили тест по оптическим иллюзиям по мотивам твитов профессора Техасского университета в Эль-Пасо Дэвида Новика. Прошел год, иллюзий стало еще больше, поэтому мы сделали еще один тест. И никто нас не остановит!

Вам тяжело различать цвета на картинках? Тогда попробуйте разобрать слова в песнях репера Моргенштерна. Такое тоже не захотелось? Понимаем. Тогда вам точно понравится тест про рекламу 90-х.

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