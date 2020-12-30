Это не учебная тревога: у нас новая оптическая иллюзия! И она особенно понравится тем, кто скучает по платью-хамелеону, которое одним кажется бело-золотым, а другим — черно-синим. Пользовательница Reddit Меган Артур выложила снимок свитера, меняющего цвет в зависимости от освещения. В одной комнате он серо-зеленоватый, а в другой — фиолетовый.

Чтобы доказать, что это не фотошоп, Артур выложила ролик, на котором видно, как свитер меняет цвет в реальном времени.

Артур утверждает, что изменения в цвете одежды можно заметить как через камеру, так и невооруженным взглядом. При этом большую часть времени свитер кажется зеленоватым.