Помните макет корабля из «Мандалорца» в Якутии? Так вот, он потерпел настоящее крушение 🚀💥 😲

В марте на территории парка «Урдэл» в Якутске установили реалистичный макет корабля «Лезвие бритвы», на котором летал главный герой сериала «Мандалорец». 14-метровый корабль собрала из листов ДВП команда местных косплееров — и отличить его от настоящего было почти невозможно.

Вот какой он был красивый

В Якутске установили макет корабля из «Мандалорца». Выглядит так реалистично, что можно спутать с кадрами со съемок

Вот какой он был красивый

В Якутске установили макет корабля из «Мандалорца». Выглядит так реалистично, что можно спутать с кадрами со съемок

3 апреля на парк в Якутске налетел резкий порыв ветра, сорвал модель и обрушил ее с холма. «Мини-торнадо напало, и корабль упал. Ничего страшного, никто не пострадал», — рассказал телеканал «Якутия 24» автор проекта Айаал Федоров.

Однако выглядело это почти как настоящее крушение настоящего звездолета.

Создатель корабля уже пообещал собрать его заново. «Нам нужно собрать все запчасти и думать о том, как все это восстановить. Конечно, мы не будем сдаваться, и думаю, что нас многие поддержат. Все будет хорошо», — сказал Федоров сайту Ykt.ru.

Да и самому «Лезвию бритвы» подобное тоже не впервой. Что ж, таков путь.

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Фото в анонсе: Fongott