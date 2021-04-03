Помните макет корабля из «Мандалорца» в Якутии? Так вот, он потерпел настоящее крушение 🚀💥 😲
В марте на территории парка «Урдэл» в Якутске установили реалистичный макет корабля «Лезвие бритвы», на котором летал главный герой сериала «Мандалорец». 14-метровый корабль собрала из листов ДВП команда местных косплееров — и отличить его от настоящего было почти невозможно.
3 апреля на парк в Якутске налетел резкий порыв ветра, сорвал модель и обрушил ее с холма. «Мини-торнадо напало, и корабль упал. Ничего страшного, никто не пострадал», — рассказал телеканал «Якутия 24» автор проекта Айаал Федоров.
Однако выглядело это почти как настоящее крушение настоящего звездолета.
Создатель корабля уже пообещал собрать его заново. «Нам нужно собрать все запчасти и думать о том, как все это восстановить. Конечно, мы не будем сдаваться, и думаю, что нас многие поддержат. Все будет хорошо», — сказал Федоров сайту Ykt.ru.
Да и самому «Лезвию бритвы» подобное тоже не впервой. Что ж, таков путь.
Фото в анонсе: Fongott